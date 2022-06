Amichevoli Milan: il calendario completo 2022-2023

AMICHEVOLI MILAN – La nuova stagione del Milan è alle porte e sono state presentate, dunque, alcune delle amichevoli che vedranno protagonisti i rossoneri quest’estate. Il Milan deve sfruttare al massimo queste occasioni per presentarsi al massimo in vista della nuova stagione. Riconfermarsi campioni d’Italia è l’obiettivo, ma sarà molto complicato vedendo i rafforzamenti delle concorrenti.

Amichevole Milan 2022-2023

AMICHEVOLI MILAN: LE AVVERSARIE

Il prossimo 16 luglio, i Campioni d’Italia sono attesi dalla Telekom Cup contro il Colonia. Milan e Colonia scenderanno in campo alle ore 19.00, al RheinEnergieSTADION di Colonia, in Germania, per l’undicesima edizione della Coppa. Il Colonia ha terminato la stagione al settimo posto della Bundesliga conquistando il preliminare di Conference League.

Sabato 23 luglio, i rossoneri voleranno in Ungheria, per sfidare i padroni di casa del Zalaegerszegi TE. La gara andrà si disputerà alla ZTE Arena di Zalaegerszeg, con fischio d’inizio previsto per le ore 18:00.Dopodiché, i rossoneri si sposteranno in Austria tra il 24 e il 27 luglio, per un paio di giorni di allenamenti a Villach e dopo si sposteranno in Francia. Domenica 31 luglio alle ore 18:00, infatti, ci sarà la sfida contro l’Olympique Marsiglia allo stadio Velodrome: sfida dal forte valore storico.

Milan Amichevoli Calendario

COME SEGUIRE LE PARTITE

Le informazioni sui biglietti per le due amichevoli estive verranno comunicate sui canali del Milan nelle prossime settimane. Attualmente, infatti, il club rossonero ha annunciato solamente date e orari delle amichevoli, senza specifiche su come poterle seguire.