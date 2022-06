Asensio al Milan? Molto più di un’idea: il piano di Maldini

Marco Asensio a Milano? Molto più di una suggestione. Questo è ciò che si ritrova sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo cui lo spagnolo rappresenta uno dei principali obiettivi per il mercato estivo.

Asensio, in scadenza a giugno 2023 con il Real Madrid, non è soddisfatto dello spazio concessogli fino ad oggi da Carlo Ancelotti. Questa è la principale motivazione alla base dei suoi tentennamenti sulla possibilità di un rinnovo e, nel frattempo, Maldini osserva con occhi indiscreti la situazione.

Asensio RealMadrid Milan

Secondo il quotidiano, Paolo Maldini, che oggi compie 54 anni, avrebbe individuato lui come profilo perfetto per quella zona di campo. Considerati i costi richiesti per portare De Ketelaere a Milano, il belga starebbe gradualmente scendendo nelle gerarchie, rappresentando più un sogno di mercato che altro.

Oltre a questi due nomi resta vivissima anche la pista Ziyech, in uscita dal Chelsea. Nonostante un costo non eccessivo, il Milan non potrebbe andare a sfruttare lo sconto del decreto crescita, cosa invece possibile sia con Asensio che con De Ketelaere.