Assurdo Botman, perché ha scelto il Newcastle: il motivo fa infuriare i tifosi del Milan!

Sven Botman esce allo scoperto. Intervistato dal De Telegraaf, il nuovo difensore del Newcastle ha parlato a lungo del corteggiamento del Milan non andato a buon termine.

Il colosso olandese ha rivelato in realtà di non esser mai stato in dubbio sulle sue decisioni: fin da gennaio il suo sogno era quello di vestire la maglia bianconera del Newcastle, in Premier League. Vani dunque i numerosi tentativi fatti da Maldini e Massara per convincere il difensore a vestire rossonero.

Botman Milan Newcastle

Queste le sue parole:

“Il grande progetto del Newcastle e il fatto di giocare in Premier League sono stati due aspetti decisivi nel prendere una decisione. Anche il Milan mi aveva dato buone sensazioni, ma il Newcastle di più e mi è sembrato un po’ meglio. La Premier League la sogno da tutta la vita e adesso questo sogno si realizza.

Volevo venire già a gennaio, treni come questo passano una sola volta. Per me rappresenta una grande opportunità, ma il Lille a gennaio ha voluto tenermi. Alla fine ho detto addio al mio vecchio club nel modo giusto, se lo meritava. Restare, tra l’altro, non era una punizione per me, anche perché dovevamo giocare col Chelsea in Champions League“.