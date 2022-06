Berardi si avvicina al Milan? Parole a sorpresa sul possibile addio al Sassuolo

Il Milan continua la sua ricerca di un esterno d’attacco. Oltre alla trattativa per Charles De Ketelaere infatti, i rossoneri potrebbero mirare all’acquisto di un’ala destra. Nell’ultima stagione Messias e Saelemaekers non hanno convinto a pieno e per rendere la rosa competitiva su tutti i fronti c’è bisogno di rinforzi dal mercato.

Berardi Sassuolo Milan

Uno dei nomi più gettonati dall’inizio dell’estate è quello di Domenico Berardi, autore di una buonissima stagione con la maglia del Sassuolo, chiusa con 15 gol e 13 assist. Nelle ultime settimane le richieste dei neroverdi avevano raffreddato la pista che porta al laterale della Nazionale, ma nelle scorse ore alcune dichiarazioni rilasciate da Berardi hanno aperto uno spiraglio su un suo possibile trasferimento.

Intervistato da Chi infatti, il numero 25 emiliano ha parlato così alla vigilia del suo matrimonio con la fidanzata Francesca Fantuzzi: “Se sarei pronto a lasciare Modena e vivere in un’altra città? Mi piace abitare a Modena, sono 11 anni che vivo qui ma sono arrivato a un punto in cui soffrirei meno il cambiamento grazie a mia moglie e mio figlio, con loro mi sentirei a casa in qualunque città”.