Milan, occhio a Botman: due top club sul giocatore

L’interesse del Milan per Sven Botman è noto da tempo. I rossoneri seguono il centrale del Lille già dalla scorsa stagione e, nonostante le certezze in difesa, sono convinti di voler affondare il colpo. Ma, come la storia insegna, il pericolo durante il calciomercato è sempre dietro l’angolo. Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore olandese avrebbe attirato l’attenzione di due top club di Premier League: il Manchester United e il Tottenham.

Botman Milan mercato

Le due società hanno sondato la pista che porta al centrale, vista l’esigenza di trovare un difensore di valore in tale reparto.

Semplici sondaggi che però mettono pressione a Maldini e Massara che dovranno tentare di chiudere l’affare al più presto, evitando aste fuori dalla portata dei club italiani.

Il giovane classe 2000 andrebbe a completare un reparto composto dalla solida coppia difensiva Tomori-Kalulu. Inoltre, col ritorno sui campi di Simon Kjaer, Botman avrebbe il tempo necessario di potersi adattare al campionato italiano, senza troppa pressione ed emergere man mano mostrando a tutti il proprio valore.

Elio Granito