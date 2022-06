Calciomercato Milan, Maldini non molla Asensio ma c’è un problema!

Il Milan, fresco del cambio di proprietà, vuole continuare a vincere. Per farlo servirà investire sul mercato, soprattutto considerando i grandi nomi accostati alle altre squadre. Basti pensare a Di Maria e Pogba per la Juventus o Lukaku e Dybala per l’Inter.

RedBird vorrebbe presentarsi ai tifosi in grande stile, con un colpo in grado di infiammare una piazza già calda, tra i tanti nomi, oltre a Lang e De Ketelaere, il sogno resta Marco Asensio.

Il classe ’96, capace di giocate sontuose e spettacolari, è in uscita dal Real Madrid, in cerca di maggior minutaggio, ma i Blancos non hanno la minima intenzione di svenderlo.

Asensio Real Madrid Milan

Come riportato da AS sono continui i contatti tra le due società ma persiste il problema economico.

C’è distanza, infatti, non solo tra Milan e Real, con i rossoneri che non possono andare oltre i 30 milioni contro i minimo 40 chiesti dalle Merengues, ma anche tra Asensio stesso e il Milan.

L’offerta al calciatore sarebbe pari a 4.5 milioni a stagione, imparagonabile alle cifre offerte dai club di Premier League, di minimo 6 milioni di euro l’anno.