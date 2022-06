Calciomercato Milan, assalto a Dybala: la prima offerta ufficiale!

Paulo Dybala, dopo l’addio alla Juventus, deve ancora trovare una squadra. Per ora, però, nessuno è intenzionato a soddisfare le sue pretese di ingaggio (chiedeva circa 10 milioni netti all’anno): come riferisce Repubblica, l’Inter si è fermato a 6 milioni (ma prima deve fare delle cessioni). Proprio per questo motivo Roma e Milan restano alla finestra.

Calciomercato Milan Dybala

Qualcuno aveva attribuito il raffrreddamento della pista Inter-Dybala al lavoro di Marotta, impegnato a trattare la cessione di Skriniar al PSG. In parte questo è certamente vero, ma forse sono davvero subentrate delle diffidenze, nell’entourage dell’argentino, che hanno contribuito all’inserimento del Milan. La dirigenza rossonera sta lavorando sottotraccia per mettere a segno il colpo che rovescierebbe questi primi giudizi sull’operato di rososneri e nerazzurri sul mercato. Il colpo Dybala rappresenterebbe, per il Milan, uno scippo che rivitalizzerebbe la piazza, costringendo i cugini a cambiare radicalmente le proprie strategie per il parco attaccanti.

Il Milan è pronto all’assalto, l’Inter chiede alla Joya ancora di aspettare, la Roma sembrerebbe al momento leggermente dietro. Chi riuscirà alla fine ad acquistare il calciatore più chiacchierato della sessione estiva di calciomercato?