Calciomercato Milan, l’alternativa a Sanches può arrivare dalla Serie A!

Il calciomercato del Milan continua a rimanere bloccato, in attesa dei rinnovi di Maldini e Massara. Le altre squadre si stanno però muovendo in anticipo e in questo senso il PSG ha sferrato il primo colpo, forse decisivo, per Renato Sanches.

I rossoneri sono stati quindi costretti a vagliare diverse alternative, tra cui una arriva dalla Serie A, precisamente dal Sassuolo. Il nome in questione è quello di Junior Traorè, in grande spolvero nella seconda parte di stagione con la maglia neroverde.

Traore Sassuolo calciomercato

Il giovane talento ivoriano può ricoprire diversi ruoli: da trequartista a esterno altro a mezzala, può essere quindi un profilo molto interessante non solo per le sue qualità e per la giovane età, ma anche per la sua duttilità.

Stando a quanto riportato dalla ‘gazzetta.it’, il Diavolo avrebbe contattato il Sassuolo e gli agenti del calciatore classe 2000, che si sposerebbe alla perfezione negli schemi di Stefano Pioli sia come trequartista sia come esterno.

La richiesta del club emiliano resta però molto alta, intorno ai 35 milioni di euro, un ostacolo non da poco per il proseguo della trattativa. Intanto i rossoneri starebbero seguendo anche l’altro trequartista appena svincolatosi dal Sassuolo, ovvero Filip Djuricic, un profilo decisamente più low cost per la trequarti.