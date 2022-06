Calciomercato Milan, nel mirino il gioiello tedesco: “Lo seguono da sei mesi!”

Il Milan continua la caccia al rinforzo in difesa. Dopo le complicazioni dell’affare Botman, Maldini e Massara si stanno guardando intorno. Tra i nomi seguiti c’è quello di Malick Thiaw, difensore classe 2001 dello Schalke 04.

L’interesse è stato confermato anche da Rouven Schröder, direttore sportivo del club tedesco, che ha rivelato anche l’attenzione di altre squadre. Secondo la Bild, oltre al Diavolo ci sono anche Torino e Bologna.

Thiaw Milan Shalke04

Queste le parole del DS dello Shalke04:

“C’è molto interesse dalla Serie A. È un ottimo difensore centrale, ha ancora un contratto a lungo termine e si inserisce molto bene nella nostra squadra, ovviamente. Ma conosce il mio numero di telefono se un club mostra interesse. Sei mesi fa è venuto a bussare per lui il Milan, quindi ovviamente parliamo di una certa categoria“.

Si tratterebbe di un’operazione low cost. Lo Shalke per il giovane talento, già militante anche in nazionale, chiede circa 8 milioni. Questo colpo non andrebbe ad escludere un altro rinforzo in difesa.