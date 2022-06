Calciomercato Milan, non solo Lang: pronto l’assalto all’altro talento del Club Brugge

Come ormai noto da diverse settimane, tra i vari reparti che la dirigenza rossonera vorrebbe rinforzare in vista della prossima stagione, c’è senza dubbio la trequarti. Brahim Diaz, infatti, non ha completamente convinto durante l’ultima annata. Stesso discorso anche per Saelemaekers, reo di aver segnato troppo poco per il ruolo che ricopre in campo.

Tra i tanti nomi accostati al Milan, quello di Noa Lang, ala olandese attualmente in forza al Club Brugge, è sicuramente tra i più apprezzati e gettonati per entrare a far parte della rosa di Stefano Pioli per la prossima stagione. Ma, il classe 1999, non è l’unico obiettivo rossonero proveniente dalla squadra belga.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbero rimasti stregati dalle qualità dell’altra stellina della squadra, Charles De Ketelaere. Il trequartista, classe 2001, ha chiuso la stagione con un bottino di 18 gol e 10 assist in 48 partite tra campionato, coppa e Champions League.

L’ostacolo principale per un’eventuale trattativa potrebbe essere rappresentato dal costo del cartellino, che si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Però, in caso di cessione di uno tra Ante Rebic ed Alexis Saelemaekers, i rossoneri potrebbero mettere da parte un bottino sufficiente per poter chiudere il colpo.