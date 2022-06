Calciomercato Milan, notizia da Sky: “Individuata l’alternativa a Renato Sanches”

Gianluca Di Marzio, intervenuto come di consueto in diretta su Sky Sport a “Calciomercato – L’Originale”, ha fatto il punto sul mercato del Milan. Queste le sue parole:

“Nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti tra Paolo Maldini e Frederic Massara con RedBird, per definire gli accordi per i rinnovi. La speranza dei due dirigenti è che la trattativa possa chiudersi entro questa settimana, anche perché così si potrebbe accelerare sui vari obiettivi vista la concorrenza agguerrita. Per quanto riguarda Renato Sanches, infatti, il rischio di perderlo esiste. Il Paris Saint-Germain fa sul serio, ma il portoghese è un calciatore che la dirigenza rossonera vuole a tutti i costi.

L’esperto di mercato ha poi aggiunto:

Enzo Fernandez, calciomercato Milan, Di Marzio

“L’eventuale alternativa del centrocampista del Lille, sarebbe Enzo Fernandez, classe 2001 del River Plate. Anche in questo caso, però, il Milan deve muoversi in fretta, perché sull’argentino c’è il forte interesse del Benfica, ma soprattutto del Wolverhampton, pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro. In ogni caso, se il Diavolo dovesse chiamare, il calciatore non avrebbe nessun tentennamento, e sceglierebbe senza dubbio i rossoneri. Lazetic? Il club punta davvero tanto su di lui, e crede che possa diventare un calciatore di livello. Potrebbe anche andare in prestito per fare esperienza”.