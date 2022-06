Dall’Olanda sicuri, il giocatore è ad un passo dal Milan!

La dirigenza del Milan, dopo avere ricevuto la fiducia da parte del nuovo proprietario rossonero Gerry Cardinale, si sta muovendo molto per concludere i primi affari estivi in vista della prossima stagione. Reduce dallo scudetto vinto, il Diavolo vorrà confermarsi anche nella Serie A 2022/23 e vorrà fare bene anche in Champions League.

Dopo aver trovato l’accordo per Renato Sanches che tra qualche giorno diventerà un giocatore del Milan, Maldini e Massara, sempre alla ricerca di un difensore centrale, hanno l’intenzione di alzare il tasso qualitativo in attacco. Il nome individuato, oltre a De Ketelaere, è quello di Noa Lang, esterno del Club Brugge.

Lang

Il direttore del quotidiano olandese De Telegraaf, Valentijn Driessen, ha infatti dichiarato che il giocatore è ad un passo dai rossoneri. Operazione conclusa dunque tra i club, manca l’ok definitivo di RedBird per portare il calciatore a Milano.

Un altro olandese che al contrario sembra allontanarsi è Sven Botman. Il gigante del Lille ha dato priorità al Club di via Aldo Rossi, ma la ricca offerta del Newcastle può cambiare le carte in tavola. La dirigenza potrebbe di conseguenza virare su Bremer del Torino.