Dybala-Milan: tutta la verità sull’interesse dei rossoneri: la notizia!

Il Milan continua la ricerca di un numero 10 che possa dare qualità sulla trequarti alle spalle della punta. Nei giorni scorsi diverse testate giornalistiche avevano anche affiancato il nome di Paulo Dybala, free agent da giovedì 30 giugno, ai rossoneri.

Dopo la battuta d’arresto con l’Inter erano infatti circolate diverse voci che vedevano un possibile interesse di Maldini e Massara per l’ormai ex attaccante della Juventus.

Dybala Milan calciomercato

Un interesse che secondo quanto riportato da Sky Sport non ci sarebbe. Il Milan starebbe infatti puntando su altri obiettivi in quel ruolo e il profilo del classe 1993 non interesserebbe al club campione d’Italia.

L’unica squadra che al momento sta trattando con l’argentino – riporta sempre Sky Sport – è ancora l’Inter di Simone Inzaghi, anche se la chiusura appare al momento lontana.

Le due parti restano infatti al momento distanti a causa delle grosse commissioni chieste dal procuratore del talento del giocatore.

Escluso quindi un possibile derby di mercato: il Milan si taglia fuori dalla corsa alla Joya.