Sfuma un obiettivo del Milan? C’è l’accordo con un altro club

Ormai da mesi Renato Sanches è il grande obiettivo per il centrocampo del Milan, alla ricerca di qualcuno per sostituire Kessié. Il giocatore del Lille ha già l’accordo con i rossoneri, e aspetta solo la chiamata di Maldini. Chiamata che, complici i ritardi burocratici dovuti al passaggio di proprietà in via Aldo Rossi, al momento non è ancora arrivata.

Sul portoghese si è fatto sotto, negli ultimi giorni, il Paris Saint Germain. I campioni di Francia, però, non hanno ancora formalizzato alcun tipo di offerta ufficiale al Lille, né hanno trovato l’accordo con il giocatore.

Tuttavia, nel caso in cui dovesse sfumare il colpo Sanches, il Milan avrebbe già individuato l’alternativa. Si tratta di Enzo Fernandez, centrocampista classe 2001 del River Plate di cui si è parlato molto negli ultimi giorni.

Enzo Fernandez River Plate

Il giovane gode della stima dei dirigenti rossoneri e vorrebbe dare la priorità ad un suo trasferimento al Milan. Nonostante ciò, sono sempre più insistenti le pressioni di altre squadre su di lui, Wolverhampton e Benfica su tutte.

Come riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, nelle ultime ore il club portoghese avrebbe superato i Wolves nella corsa alla firma del centrocampista argentino, con cui avrebbe raggiunto un accordo per un contratto fino al 2027. Enzo Fernandez vorrebbe aspettare il Milan ancora per qualche giorno ma, qualora non dovessero arrivare novità dall’Italia, è già pronto per volare a Lisbona.