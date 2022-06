Importanti novità sui rinnovi di Maldini e Massara: lo ha svelato Di Marzio in diretta

Intervenuto, come di consueto, in diretta su Sky Sport a “Calciomercato -L’Originale”, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sui rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, entrambi con il contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Queste le sue parole:

Rinnovo, Maldini, Massara

“Per quanto riguarda il rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara immagino che le firme possano arrivare a breve, su questo non credo ci siano dubbi. Il cambio di proprietà ha rallentato gli aspetti burocratici. Inoltre, anche i diretti interessati non vedono l’ora che arrivi l’ufficialità, soprattutto perché vorrebbero avere un’idea chiara sul budget a disposizione per i vari obiettivi di mercato, come ad esempio Botman“.

L’esperto di mercato ha poi aggiunto:

“Per l’olandese attualmente la situazione è in una fase di stallo: lui continua ad aspettare il Milan. Anche oggi, il difensore continua a tentennare sul Newcastle perché spera che il Milan possa accelerare e possa prenderlo. Però quanto potrà aspettare? È questo il problema. Il Lille, infatti, si aspetta un rilancio da parte dei rossoneri”.