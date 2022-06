Mourinho esalta Leao: che elogio per il portoghese!

José Mourinho, allenatore della Roma, intervistato dal quotidiano portoghese Record ha parlato della Serie A e anche di Rafael Leao. Queste le sue parole.

Su Rafael Leao: “Che giocatore, è implacabile. Il Milan è perfetto per le sue qualità e lui gli ha risolto molte partite. Contro la difesa bassa è molto forte, ma anche in transizione e nello spazio. Mamma mia, spero che continui così, con una buona testa e con la gente giusta al suo fianco può diventare grande, molto grande”.

Jose’ Mourinho (Photo via Getty Images)

Sulla Serie A: “È un campionato in crescita. Le società di metà classifica hanno qualità di gioco e le partite diventano difficili. Vogliono vincere, non ci sono partite semplici. Sono contento di essere tornato in Serie A”.

Sugli arbitri: “Non si discutono solo in Serie A, ma in tutto il mondo. Qui c’è un lavoro difficile per il signor Rocchi, perché ci sono meno arbitri con esperienza e molti giovani. Alcuni errori arbitrali che hanno condizionato diverse partite, ma la Serie A è un campionato di qualità“.