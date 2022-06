Mancini: “Dispiace perdere così, in questo percorso accadranno due cose!”

Al termine della brutta sconfitta dell’Italia contro la Germania per 5 a 2, il commissario tecnico degli azzurri Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della Rai.

L’ex allenatore dell’Inter ha commentato gli errori della nazionale, forse ancora scottata dalla mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar che si terranno dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.

Italia Roberto Mancini

LE PAROLE DI MANCINI

“È stato un peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo. Abbiamo concesso troppo, li abbiamo fatti giocare. Il gruppo è ancora tutto aperto. Ci sono stati degli errori, nel primo tempo abbiamo subito un gol e abbiamo rischiato di prenderne un altro. In questo percorso faremo cose buone e meno buone, ma dispiace perdere così.”

Poi continua sulla partita:

“Se vuoi recuperare contro questi giocatori rischi. Ci sono difficoltà in partite come questa. Non vanifica nulla, faremo cose buone, meno buone, il gruppo è aperto. Ci dispiace, ma ci sono tanti giovani che hanno esordito. Siamo stati sfortunati su qualche occasione ma loro sono stati più bravi di noi, gli va dato atto.”