Riscatto Messias, c’è l’aggiornamento sul Milan! Si inserisce anche un club di Serie A

Il futuro di Junior Messias è uno dei nodi di cui dovrà occuparsi la dirigenza del Milan. Il brasiliano, arrivato in estate dal Crotone con la formula di un prestito con diritto di riscatto, ha vissuto un’annata caratterizzata da alti e bassi, anche a causa di diversi problemi fisici.

Messias Milan Monza

Per l’esterno rossonero sono state cinque le reti e due gli assist in campionato in 26 presenze, cui va sommato il pesantissimo gol da tre punti del Wanda Metropolitano che ha tenuto accese fino in fondo le speranze del Diavolo di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League.

Conclusa la stagione ora è tempo di riflessioni per Maldini e Massara. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di SpazioMilan, la volontà della dirigenza rossonera sembra essere quella di riscattare il giocatore, vista la cifra non troppo esosa da versare al Crotone, circa 5.4 milioni di euro. Sul numero 30 di Stefano Pioli è vivo però anche l’interesse del Monza di Berlusconi, a caccia di rinforzi per la Serie A dopo la promozione raggiunta.