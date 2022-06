Messias va via o resta? La decisione del Milan

Con i vari nomi di Lang e De Ketelaere sullo sfondo, il Milan sta facendo delle attente valutazioni sulla rosa attuale. Uno dei giocatori che si trovano appesi a un filo è certamente Junior Messias, esterno offensivo di proprietà del Crotone. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, la dirigenza rossonera avrebbe contattato la società calabrese per definire il futuro del numero 30.

Messias Milan riscatto

La richiesta del Crotone per il riscatto del brasiliano si aggira intorno ai 5,4 milioni di euro, cifra pattuita la scorsa estate. Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, d’altro canto, gradirebbe uno sconto, arrivando ad offrire appena 3 milioni.

I prossimi giorni saranno decisivi per tentare di raggiungere una soluzione che accontenti le entrambe le squadre e il giocatore. Filtra comunque un certo ottimismo.

A pagarne le spese, invece, potrebbe essere un altro esterno offensivo del Diavolo, ossia Alexis Saelemaekers. La valutazione richiesta dal Milan per il belga, fortemente seguito in Germania e Spagna, si aggirerebbe intorno a 15 milioni di euro.

La sua cessione dunque genererebbe una plusvalenza importante per la società Campione d’Italia, che potrebbe reinvestire un bel gruzzoletto sul mercato, alla ricerca di volti nuovi per tentare di riconfermarsi in Italia.

Elio Granito