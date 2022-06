Miglior giocatore africano della Serie A: premiato un giocatore del Milan!

Franck Kessie è stato premiato da Trade Ball come miglior giocatore africano della scorsa stagione in Serie A. Un riconoscimento molto gratificante per lui che dopo la conquista dello scudetto con il Milan è in attesa di trasferirsi al Barcellona a parametro zero.

L’ex Atalanta ha infatti già trovato un accordo ormai da tempo con i blaugrana, ma è ancora in attesa di poter essere tesserato. Il club deve infatti prima mettere a posto i propri conti allineandoli alle norme del Fair Play Finanziario e solo dopo potrà tesserare il centrocampista.

Tramite un post su instagram l’ivoriano ha voluto rendere noto il suo pensiero sulla premiazione che lo ha coinvolto.

LE PAROLE

“Molto orgoglioso di aver ricevuto questo importante riconoscimento come miglior giocatore africano del campionato.”

Franck Kessie Milan

In questa stagione il classe 1996 è stato meno continuo, forse anche a causa delle voci sul suo futuro e i fischi dei tifosi dovuti al mancato rinnovo. Una mancanza di continuità che gli ha però permesso lo stesso di ottenere questo premio, superando nomi di spicco come il suo attuale compagno di squadra Bennacer, Koulibaly e Osimhen.

Con la maglia del Milan Franck Kessie ha totalizzato in totale 174 presenze con 35 gol all’attivo in cinque stagioni.