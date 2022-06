Milan, budget limitato: un obiettivo di mercato potrebbe essere sacrificato

Il calciomercato dei rossoneri non sembra essere cosa semplice. I nuovi proprietari di Redbird vogliono continuare la linea che stava seguendo il Milan senza avere ingaggi e costi spropositati, dunque il budget sarà sui 50 milioni di euro.

Per questo, i rossoneri dovranno fare una scelta dati i vari obiettivi prefissati. L’attaccante, il centrocampista e il trequartista sembrano le priorità anche perché i problemi per arrivare a Botman persistono. Per questo, come riporta Tuttosport, i rossoneri potrebbero sacrificare il difensore olandese e virare su altri obiettivi nelle altre zone di campo. In questo modo si risparmierebbero diversi soldi.

I rossoneri, infatti, devono assolutamente comprare un trequartista da alternare a Brahim Diaz e un attaccante per spalleggiare Giroud e Ibrahimovic che non sono più ragazzini. Per Origi, infatti, sembra tutto fatto, ma manca l’ufficialità.

De Ketelaere e Traoré sono i nomi per il trequartista mentre a centrocampo rimane vivo il nome Renato Sanches anche se il PSG si è fatto minaccioso. In difesa, poi, si potrebbe rimanere così con Kjaer, Kalulu, Tomori e Gabbia dato che Romagnoli dovrebbe partire.