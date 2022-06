Milan, Castillejo vicino all’addio: una squadra italiana lo punta!

È caldo l’asse Genova-Milano in vista del mercato che inizierà ufficialmente il 1 luglio. La Sampdoria di mister Marco Giampaolo, che tifosi rossoneri ricordano bene per la sua avventura critica sulla panchina rossonera nel 2019, avrebbe messo nel mirino alcuni giocatori in uscita del Diavolo.

Secondo il Secolo XIX, infatti, blucerchiati avrebbero chiesto informazioni per Gabbia, Caldara e Duarte, ma il sogno sarebbe quello di ingaggiare Samu Castillejo, in uscita dal club di via Aldo Rossi.

Stefano Pioli e Samu Castillejo

L’addio dello spagnolo mancato a gennaio è stato solamente rimandato all’estate. Il suo ingaggio potrebbe rappresentare un ostacolo per i possibili acquirenti, ma nel caso in cui dovesse abbassarlo potrebbe diventare realmente un obiettivo vero e proprio della Samp in Italia.

Su di lui c’è anche il Valencia di Rino Gattuso, che lo aveva allenato e lanciato sulla panchina rossonera, scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico calabrese stima molto il giocatore e potrebbe offrirgli la possibilità di tornare in Spagna, dopo quelle fatte nel Malaga e nel Villareal.