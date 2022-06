Calciomercato Milan, Gabbia ai saluti: piace ad un club di Serie A

Matteo Gabbia, nella stagione terminata lo scorso maggio, ha collezionato 10 presenze tra Serie A e è Coppa Italia. Il giocatore si è fatto trovare pronto nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa da mister Stefano Pioli. Specialmente con i vari infortuni che hanno colpito gli altri membri del reparto difensivo. Ora, per il difensore classe 1999, potrebbe essere arrivato il momento di effettuare un’esperienza lontano dal Milan.

Matteo Gabbia Sampdoria

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Sampdoria sarebbe interessata al rossonero. Lo stesso calciatore avrebbe dato il suo assenso al passaggio in blucerchiato. Per definire il passaggio al club ligure sarà però necessaria l’ufficialità dei rinnovi di Maldini e Massara. Solo a quel punto le parti potranno limare gli ultimi dettagli.

L’idea della società ligure sarebbe quella di mettere Matteo Gabbia a disposizione di mister Giampaolo a partire dal ritiro estivo. Lo stesso ex tecnico del Milan starebbe spingendo molto per avere il 22enne all’interno della sua rosa per la prossima stagione.