Milan-Lang, c’è l’intesa con il Brugge: cosa manca per definire l’operazione

Nella giornata di ieri alcuni media olandesi davano l’operazione tra Lang e il Milan quasi conclusa. Effettivamente manca veramente poco prima di arrivare all’ufficialità.

Come riportato da Tuttosport, Lang sarebbe ad un passo dal Milan. Il Milan e il Brugge avrebbero infatti trovato l’accordo per una cifra intorno ai 22 milioni di euro. Prima però di poter concludere l’operazione bisognerà aspettare i rinnovi di Maldini e Massara in primis. Infine bisognerà attendere dopo l’ok definitivo di RedBird per considerare concluso l’affare.

Lang Milan Mercato

Il suo arrivo però non escluderà la possibilità di vedere altri colpi in quella zona del campo. Sia Zaniolo che De Ketelaere restano in cima alla lista degli obiettivi di mercato rossonero.

Per il calciatore giallorosso c’è ancora distanza: la Roma chiede almeno 50 milioni per trattare, valutazione che al momento sembra essere ben lontana dalla idee di Maldini e Massara.

Per De Ketelaere invece l’operazione Lang potrebbe avere una certa rilevanza: possibile che il doppio affare con il club belga faccia scendere l’attuale valutazione di 40-45 milioni di euro.