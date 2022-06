Sei qui: Home » News » Milan, nome a sorpresa per la difesa: arriva dal Paris Saint-Germain

Gianluca Di Marzio, intervenuto come di consueto in diretta dagli studi di Sky Sport a “Calciomercato – L’Originale” ha fatto il punto sulle mosse di mercato della dirigenza rossonera. Queste le sue parole:

“In attesa dei rinnovi di Maldini e Massara, abbiamo riscontrato delle conferme su Ziyech, con il quale ci sono già stati i primi contatti. Il Chelsea sta accontentando i calciatori che vogliono andare via e potrebbe essere così anche per l’esterno”.

Poi continua:

Calciomercato Milan, Diallo, PSG

“Dopo il nome di Acerbi, i rossoneri, per la difesa, sono tornati su un vecchio pallino ovvero Diallo del Psg, che era stato già vicino al Milan a gennaio. Il difensore piace molto e potrebbero esserci le condizioni ideali per acquistarlo. Il club francese, infatti, visti i tanti esuberi, potrebbe abbassare le pretese.

Un altro giocatore che piace molto è Piero Hincapiè, centrale ecuadoriano del Bayer Leverkusen. Il classe 2002 ha una valutazione molto alta ma è un nome da tenere lì. Il Milan poi sa che l’Inter è in vantaggio su Bremer ma i rossoneri seguono la situazione per approfittarne nel caso la trattativa tra il brasiliano e i neroazzurri non si chiuda”.