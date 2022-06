“Milan o Newcastle?”, Botman a sorpresa: l’ha detto sul suo futuro!

Da tempo Sven Botman è l’obiettivo numero uno per la difesa del Milan. Il suo futuro però è ancora tutto da decidere. Lui stesso, intervistato dal media olandese Algemeen Dagblad, ha fatto intendere la sua volontà di lasciare il Lille. Sulla sua strada però non c’è soltanto il Milan: oltre ai rossoneri infatti, continua il pressing asfissiante del Newcastle.

Queste le sue parole:

“Se l’ultima di campionato è stata anche la mia ultima partita con la maglia del Lille? Non lo so, ma credo di sì. L’intenzione è quella di fare un passo in avanti. Spero che il trasferimento venga completato presto, preferibilmente per la preparazione. Milan e Newcastle? Sono interessati, ma non posso e non voglio dire di più. Quello che voglio io è fare un passo in avanti e giocare una bella competizione, non vedo l’ora. Ma non è solo il club o la competizione a decidere, devo avere anche ottime sensazioni al riguardo“.