Calciomercato Milan, primi contatti per Politano: altri 3 club su di lui!

Il Milan sta cercando con insistenza un centrocampista dopo la partenza di Kessie, ma non solo. I rossoneri devono prima aspettare il rinnovo di Maldini e Massara, poi potranno fiondarsi sul mercato. I nomi più caldi, ormai noti, sono Renato Sanches e Botman anche se il PSG si è inserito per entrambi i giocatori. Un altro ruolo per cui i rossoneri stanno facendo un pensierino è sulla trequarti dato che quest’anno si è faticato tanti in quel ruolo. L’unico che ha giocato bene con continuità è stato Rafael Leao. Il Milan quindi, come riporta il Corriere dello Sport, è su Matteo Politano.

Milan Politano contatti

Ci sono già stati i primi contatti ma siamo solo agli inizi, alle prime richieste di informazioni. Il giocatore, infatti, vuole lasciare Napoli dato che non ha giocato tanto nell’ultima parte di stagione. I rossoneri ci sono ma il giocatore piace anche al Valencia di Gattuso, alla Fiorentina e alla Lazio. Nelle prossime settimane bisognerà capire chi affonderà il colpo: il Milan però ha anche preso Junior Messias a titolo definitivo, a giorni l’annuncio.