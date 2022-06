Sei qui: Home » News » Milan, rinnovi Maldini e Massara ancora in stand by: oggi potrebbe esserci una svolta!

In casa Milan tiene sempre banco la situazione legata ai rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. Tra l’altro, proprio oggi, 30 giugno 2022, è l’ultimo giorno del contratto sottoscritto dai due quando hanno preso la guida dell’area tecnica del Milan.

Ieri non sono arrivate le firme tanto attese, ma c’è stato il rientro in sede dell’amministratore delegato Ivan Gazidis, tornato a Milano dopo alcuni giorni passati a New York.

Getty Images, Maldini, Massara, Gazidis



Oggi potrebbe essere il giorno decisivo, visto anche il ritorno di Gazidis.

Questa situazione, come sottolinea anche Tuttosport, ha creato non pochi grattacapi per i rossoneri.

Da un lato i contrasti di Maldini con la società, visto che Paolo “sognava un incarico alla Marotta“, scrive il quotidiano torinese, dall’altro i problemi riversati sul mercato, dove la dirigenza rossonera non ha potuto lavorare in maniera tranquilla, vedi gli obiettivi sfumati come Botman e Renato Sanches.

La speranza di tutto il mondo Milan è che oggi, quindi, si possa porre la parola fine alla questione Maldini-Massara.