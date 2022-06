Sei qui: Home » News » Futuro in bilico per Romagnoli: svelata la sua volontà

Alessio Romagnoli sembrerebbe sul punto di lasciare il Milan, date le offerte concrete che il giocatore ha ricevuto nell’ultimo periodo.

Il difensore italiano, capitano del Milan nella scorsa stagione culminata con la vittoria dello Scudetto, non ha però vissuto la cavalcata da vero protagonista, partendo spesso dalla panchina.

Romagnoli, comunque, si è sempre dimostrato fedele alla causa e confermandosi un difensore discretamente affidabile, nonostante non sia un top player.

Il suo desiderio secondo è quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante il programma Calciomercato – L’Originale in onda su Sky Sport, è quello di restare al Milan.

Milan Romagnoli Fulham

Il capitano del Diavolo, in scadenza il 30 giugno, nelle ultime ore è stato contattato dal Fulham, che gli ha recapitato un’offerta economica importante.

Gli inglesi sono disposti ad offrire molto per assicurarsi le prestazioni di Romagnoli, che però non sarebbe dell’idea di lasciare il Milan per andare in Premier League a giocarsi la salvezza.

Il difensore starebbe aspettando il rilancio della Lazio. Ma la sua volontà, come riportato poc’anzi, è quella di continuare a vestire rossonero.

Alessio Dambra