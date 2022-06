Milan, si pensa al doppio colpo dal Sassuolo!

Paolo Maldini e Frederic Massara, dopo l’ufficialità del rinnovo attesa nei prossimi giorni, prepareranno la rosa da mettere a disposizione a mister Pioli per la prossima stagione. Per provare a confermare lo Scudetto, i rossoneri dovranno rispondere alle rivali con acquisti di spessore.

In dirittura d’arrivo Divock Origi, che la prossima settimana arriverà a Milano per svolgere le visite mediche per poi recarsi a Casa Milan dove firmerà il suo triennale da 3.5 milioni a stagione. I rossoneri, però, si stanno muovendo per segnare altri colpi per il reparto offensivo.

Traorè Sassuolo Milan

Come riporta Tuttosport, infatti, tornano di moda Hamed Junior Traorè e Filip Djuricic per il Milan. I due trequartisti del Sassuolo, sono già stati accostati ai rossoneri in precedenza. La società Campione d’Italia, vuole affiancare un altro trequartista a Brahim Diaz, da poco confermato per la prossima stagione.

A favore del Milan, Gabriele Giuffrida, agente di entrambi i calciatori, in ottimi rapporti con i rossoneri. Da tenere in considerazione la cifra spropositata che il Sassuolo richiede per lasciar partire Traorè.

Vittorio Assenza