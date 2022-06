Calciomercato Milan, Zaniolo più di un’idea: c’è l’offerta dei rossoneri!

Ormai è praticamente certo il passaggio del Milan agli americani di RedBird che ieri hanno firmato l’acquisto a 1.3 miliardi di euro. Ora, però, la nuova proprietà dovrà pensare a diverse situazioni. La prima è il rinnovo di Maldini e Massara, inoltre c’è la parentesi stadio da sistemare. Infine, il mercato. Il Diavolo dovrà fare degli acquisti all’altezza per rimanere in alto e già ci sono i primi nomi e le prime trattative. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan è forte su Zaniolo.

Milan offerta Zaniolo

I rossoneri avrebbero già formulato la prima offerta e si tratterebbe di 25 milioni di euro più il cartellino di Alexis Saelemaekers. La risposta della Roma è stata negativa perché il belga non interessa a José Mourinho. Il Milan però sarebbe disposto ad arrivare a circa 30 milioni di euro per arrivare all’ex Inter e Entella, altrimenti virerebbe sulle alternative: Charles De Ketelaere (circa 40 milioni di euro) e Noa Lang (22 milioni di euro) i nomi più caldi.