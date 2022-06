Noa Lang gela il Milan: la rivelazione sull’accordo di calciomercato!

L’attaccante del Bruges, Noa Lang, smentisce che sia tutto fatto per il suo trasferimento al Milan. “Non so da dove arrivino queste notizie”, ha aggiunto l’attaccante classe 1999, reduce dall’impegno con la Nazionale olandese in Nations League.. Nei giorni scorsi era stato il De Telegraaf a lanciare l’indiscrezione che si attendeva soltanto il via libera di RedBird per la chiusura dell’operazione intorno ai 22 milioni di euro e la firma di un quinquennale da parte del giocatore.

Calciomercato Milan Lang

Nell’intervista, Lang conferma la sua volontà comunque di cambiare squadra: “L’accordo con il Bruges è che deve arrivare un’offerta, su questo entrambe le parti sono d’accordo. Voglio continuare a crescere e quindi devo fare un passo in avanti”. Ma in caso di permanenza, l’olandese darà come sempre il 100%: “Se dovrò restare al Bruges, lo farò con tutto il mio amore. Amo il club e darò sempre il 100%”. Lang ha un contratto in scadenza 2025 e nell’ultima stagione con la maglia del Brugge ha totalizzato 31 presenze, 7 gol e 12 assist.