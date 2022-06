Politano si propone al Milan: la posizione di Maldini!

Lavori in corso sulla trequarti rossonera. Come riporta Il Corriere dello Sport il Milan sta per riscattare Messias, di conseguenza Saelemaekers finirà sul mercato. Il belga ha un profilo internazionale e una carta d’identità che recita appena 23 anni, per questo la sua valutazione è di circa 20 milioni di euro.

In caso di addio i rossoneri dovranno trovare un sostituto, dato che quel ruolo non può essere occupato solo da Messias. L’ultima idea della società è Matteo Politano, che si è proposto in questi giorni alla società.

Matteo Politano

Il Milan sta valutando seriamente l’operazione. La valutazione del Napoli è di circa 15 milioni di euro, non eccessiva e probabilmente trattabile.

L’azzurro ha le caratteristiche giuste per ricoprire quel ruolo. Più offensivo rispetto a Saelemaekers, è il classico esterno a piede invertito che partendo dalla destra si ricava lo spazio per andare alla conclusione.

Oltre a lui, ovviamente, rimangono in piedi anche tutte le altre piste. C’è Noa Lang, ma la sua preferenza a giocare sulla sinistra frena un po’ la dirigenza. Il preferito è De Ketelaere, che però occuperebbe la parte centrale della trequarti. L’operazione Asensio invece è decisamente più complicata.