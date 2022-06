Calciomercato Milan, incontro con gli agenti del Sassuolo: le ultime

C’è un’importante novità per il mercato del Milan. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio in diretta a Calciomercato – L’Originale, oggi c’è stato un incontro tra il club rossonero e gli agenti di Giacomo Raspadori.

L’attaccante del Sassuolo è al centro di tante voci di mercato ormai da mesi, ma nessuna squadra ha mai affondato il colpo decisivo. L’Inter sembrava essere la squadra più vicina, ma nelle ultime settimane gli obiettivi del club nerazzurro sono decisamente cambiati (vedi Dybala e Lukaku).

Raspadori Sassuolo Milan

Il Milan è sempre alla ricerca di un attaccante in grado di interpretare più ruoli, e proprio per questo Raspadori, classe 2000 e italiano – importante anche per le liste – potrebbe fare al caso della squadra di Pioli.

Le richieste del Sassuolo sono alte (intorno ai 30 milioni), ma il Milan ha comunque avviato i contatti con gli agenti del giocatore. Di seguito le parole di Di Marzio:

“Gli agenti di Raspadori hanno fatto visita al Milan oggi. La società al momento ha altre priorità – Renato Sanches su tutti – ma c’è il gradimento peer il giocatore“.