Rinnovi Milan, accordo in arrivo per un titolarissimo di Pioli: fino al 2026!

La stagione di Pierre Kalulu ha sorpreso un po’ tutti, probabilmente anche la dirigenza stessa. Arrivato nell’indifferenza più totale, nessuno si poteva aspettare una crescita del genere.

Il Milan lo ha prelevato dal Lione per mezzo milione di euro, ora ne vale quasi 30. Non è una novità del resto che il club rossonero punti molto sui giovani. Nell’era dei tre punti infatti è stata la squadra più giovane di sempre a vincere lo Scudetto.

La dirigenza ora si è posta l’obiettivo di blindare il talento francese e, come riportato da Nicolo Schira, la trattativa per il suo rinnovo e adeguamento di contratto sono in fase avanzata.

Kalulu Milan Rinnovo

Il difensore francese si trova benissimo al Milan e al momento non sembra ci siano divergenze con la società. L’obiettivo è chiudere per il suo rinnovo il prima possibile.

Kalulu vestirà la maglia rossonera almeno fino al 2026 e il suo stipendio verrà aumentato fino ad arrivare ad 1,5 milioni netti a stagione.

In questa stagione, il difensore francese si è ritrovato di punto in bianco a dover sostituire il grave infortunio di Kjaer, dimostrandosi più che all’altezza. In totale, ha collezionato 37 presenze, condite anche da un gol e tre assist.