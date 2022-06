Sei qui: Home » calciomercato » Offerta monstre dalla Premier per Romagnoli: la situazione

Alessio Romagnoli come risaputo lascerà il Milan a parametro zero questa estate, arriva un’offerta monstre dalla Premier.

Come riportato da TMW infatti il Fulham, grazie alla forte disponibilità economica delle squadre di Premier League grazie ai diritti televisivi, ha offerto al difensore 4 milioni di euro di ingaggio.

Cifra simile a quella offerta dall’Aston Villa e dal Newcastle United.

Come per queste squadre Alessio Romagnoli sembra essere attratto dalle offerte ricevute in Premier.

Intanto però vi è la volontà di restare in Serie A andando alla Lazio, che però non può offrire quanto le squadre di Premier per l’ingaggio.

Il giocatore classe 1995 gioca nel Milan dal 2015 e dopo ben sette anni dirà addio alla squadra in cui è stato anche capitano.

Per lui in rossonero 247 partite totali con 10 goal segnati.

In questa stagione 16 partite da titolare su 19 totali con un goal siglato contro il Sassuolo a San Siro, partita in cui prese anche un rosso al 77esimo.

