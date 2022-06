Sanches criptico su instagram: il messaggio social dell’obiettivo del Milan

Sembrava un acquisto ormai ultimato quello di Renato Sanches al Milan, ma nelle ultime ore si è inserito con forza il Paris Saint Germain nella corsa al talento portoghese.

Con la situazione rinnovi della dirigenza ancora in divenire i rossoneri stanno faticando a ultimare un mercato che fino a qualche giorno fa sembrava ben definito.

In serata il calciatore del Lille sul suo profilo instagram ha postato una sua foto seguita da una frase abbastanza criptica: “Choose what’s good for your soul, not your ego” (Scegli ciò che fa bene alla tua anima, non al tuo ego).

Sanches Milan instagram

Se il riferimento è al mercato, queste parole possono lasciar spazio ad interpretazioni varie. Il portoghese dovrà infatti decidere il proprio futuro nei prossimi giorni. Una scelta che pare non semplice se contestualizzata alla frase da lui postata.

Un post che è stato anche apprezzato dall’altro obiettivo del Milan sempre in forza al Lille, Sven Botman. Il difensore ha infatti messo un “like” che potrebbe voler dire di una medesima situazione. Anch’egli è infatti chiamato a una scelta, con il Newcastle che preme per averlo in rosa nella prossima stagione.