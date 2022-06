Cambia la strategia del Milan, niente difensore: chi arriva se salta Botman

Dopo la conquista dello scudetto, il Milan non ha alcuna intenzione di mollare la presa in vista della prossima stagione, quando l’obiettivo sarà quello di ripetersi e fare ancora meglio.

Ecco perché, a meno di un mese dall’apertura della sessione estiva di calciomercato, al via il 1 luglio e che si chiuderà il 1 settembre, i rossoneri fiutano attentamente tutti i colpi da sferrare per rinforzare la rosa e renderla ancora più competitiva.

Non ci sono solo nomi di attaccanti e centrocampisti sul taccuino della dirigenza, che da tempo vuole regalare a Pioli un nuovo profilo per la retroguardia.

GLI OBIETTIVI

I nomi messi nel mirino, come noto, sono quelli di Bremer del Torino e Botman del Lille.

Per il primo, i rossoneri devono fronteggiare la concorrenza di Inter e Tottenham, anche loro in pressing sul brasiliano; per l’olandese, invece, c’è da battere la rivalità del Newcastle, che ha già presentato un’offerta da 30 milioni, vale a dire 10 milioni in più rispetto alla proposta del Milan.

LE ULTIME

Intanto, però, come riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira, i rossoneri avrebbero già pensato ad una soluzione pratica qualora l’affare Botman dovesse saltare.

L’idea sarebbe quella di puntare sulla coppia difensiva formata da Kalulu e Tomori, acquistando un centrale e pensando ad un doppio colpo sulla trequarti.

Bivio #ACMilan: qualora dovesse saltare #Botman, i rossoneri potrebbero puntare forte sulla coppia #Kalulu–#Tomori come titolari, prendendo un centrale di completamento e dirottando il budget per l’olandese (€30M) per un doppio colpo sulla trequarti (esterno destro + fantasista) — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 12, 2022

Gabriella Ricci