Calciomercato Milan, un’altra squadra tenta l’assalto a Ziyech: le ultime

Il Milan sta finalmente iniziando a muoversi sul fronte calciomercato. Ormai imminenti i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, si aspetta soltanto l’annuncio ufficiale. Nel frattempo, i due dirigenti rossoneri stanno avviando i primi contatti con i giocatori sul taccuino.

Negli ultimi giorni è tornato di moda il nome di Hakim Ziyech del Chelsea. I blues acquistarono il marocchino nell’estate del 2020, dall’Ajax, per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. L’esterno classe ’93 veniva da una stagione spettacolare con i lancieri: 6 gol e 13 assist in 21 presenze in campionato.

Ziyech Milan Chelsea

Il giocatore avrebbe dato disponibilità al trasferimento in rossonero, ma la formula del prestito con il Chelsea è ancora da definire. I blues, infatti, vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto. La Roma, che nelle ultime ore si è aggiunta alla corsa per il marocchino, non è l’unica squadra a lottare con il Milan.



Stando a quanto riferito da 90min.com, infatti, anche il Marsiglia sarebbe interessato all’esterno ex Ajax. Il club francese è scatenato sul mercato, ma nonostante questo, ritiene le richieste del Chelsea troppo alte.

Vittorio Assenza