Bakayoko può lasciare il Milan: contatti con un club estero!

Nonostante la vittoria dello scudetto nell’ultima stagione un giocatore è parso un corpo estraneo nella rosa del Milan. Si tratta di Timothe Bakayoko, di proprietà del Chelsea fino al 2024.

Dopo la prima avventura in maglia rossonera il francese è stato ripreso in prestito biennale dai blues, ma l’ultima stagione da corpo estraneo al progetto tecnico di Stefano Pioli ha fatto presagire una possibile separazione anticipata.

Bakayoko Milan Valencia

L’ex centrocampista del Monaco, stando a quanto riporta il quotidiano francese l’Equipe, sarebbe finito nelle mire di un club spagnolo. La squadra interessata sarebbe il Valencia di Gennaro Gattuso, che lo ha già allenato ai tempi del Milan.

L’ex tecnico rossonero è uno dei suoi più grandi estimatori ed è anche l’unico allenatore che è riuscito a trarre il massimo dalle sue capacità tecniche. Per questo motivo avrebbe chiesto informazioni al suo vecchio club per portare il calciatore in Spagna.

Il Milan potrebbe quindi decidere di anticipare la chiusura del prestito biennale con il Chelsea che potrebbe girarlo successivamente al Valencia.