Milan, intreccio con il Real Madrid: un rossonero può partire

Paolo Maldini e Frederic Massara, stanno per chiudere la trattativa che porterà Charles De Ketelaere al Milan. In questo modo, le gerarchie sulla trequarti cambiano e non poco. Se prima la permanenza di Brahim Diaz era a dir poco scontata, ora non si può dire lo stesso.

Dalla spagna addirittura ipotizzano un ritorno del fantasista spagnolo al Real Madrid. A riportarlo è Sport.es che sottolinea che i blancos, probabilmente, cederanno sia Marco Asensio che Dani Ceballos e il vuoto lasciato dai due partenti potrebbe essere ricoperto proprio dall’ex Manchester City.

Brahim Diaz Milan Real

Diaz viene da una stagione parecchio deludente. L’estate scorsa i dirigenti rossoneri hanno scelto di riporre su di lui tutta la fiducia, affidandogli le chiavi della trequarti e non chiudendo altri innesti. Sfumarono, infatti, diverse trattative in corso che portavano i nomi di Ziyech, Vlasic, Isco ed altri.

La stagione si è poi conclusa con 4 gol e 4 assist in 40 presenze totali. Lo spagnolo in campo si è poi dimostrato parecchio goffo soprattutto nelle ripartenze, in cui si confondeva facilmente, sprecando occasioni che si sarebbero potute tranquillamente tramutare in gol.

Vittorio Assenza