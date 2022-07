Sei qui: Home » Calciomercato Milan » Calciomercato Milan, continuano le trattative per De Ketelaere: spunta un’alternativa

Il Milan continua le trattative per Charles De Ketelaere, è al centro degli obiettivi nel calciomercato del Milan e si cerca un punto di incontro con il Bruges.

Come riportato dal Corriere dello Sport, le trattative continuano a sussistere con una determinata tattica da parte di Paolo Maldini e Frederick Massara.

Infatti i dirigenti rossoneri sono partiti da una proposta di 20 milioni, il Bruges ne vuole 40, e stanno alzando l’offerta di volta in volta per non accettare i 40 milioni di richiesta ma arrivare ad un compromesso valido.

L’ultima offerta è stata di 28 milioni più bonus, non è bastata però per convincere la squadra belga.

In questo fine settimana il club rossonero potrebbe alzare questa offerta fino ai 30 milioni di parte fissa inserendo dei bonus e una percentuale sulla rivendita.

Il giocatore ha già la testa al Milan, infatti è apparso alquanto svogliato durante l’amichevole contro l’Utrecht.

Infatti vorrebbe unirsi al club rossonero il prima possibile con le visite mediche a metà della prssima settimana.

Il giovane 21enne ha già un accordo con il Milan per un contratto da cinque anni a 2 milioni a stagione.

Calciomercato Milan De Ketelaere

Accordo frutto degli incontri con il suo agente ad inizio luglio a Milano.

De Ketelaere vorrebbe unirsi ai rossoneri quanto prima per allenarsi con la squadra ed essere pronto per l’inizio della prossima stagione, sempre più imminente.

Intanto un altro nome orbita in chiave calciomercato del Milan: Hakim Zyech.

Infatti il giocatore del Chelsea sarebbe l’alternativa al talento belga.

Per l’arrivo del fantasista marocchino però vi deve essere un abbassamento delle pretese da parte del giocatore.

Infatti i 6 milioni di ingaggio sono troppi per la squadra rossonera.

Il Milan inoltre vorrebbe un prestito secco, invece i Blues vorrebbero un obbligo di riscatto.

Giacomo Pio Impastato