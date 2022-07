Calciomercato Milan, addio ad un passo: firma entro martedì!

Mattia Caldara è pronto a chiudere la sua avventura in maglia rossonera. Il difensore, di ritorno dal prestito al Venezia, stavolta andrà via in maniera definitiva.

Secondo Tuttosport, entro martedì Caldara firmerà con lo Spezia. Il difensore sarebbe stata una specifica richiesta di Luca Gotti, ex tecnico dell’Udinese.

Maldara Milan Spezia

Nonostante le tante aspettative, Caldara non è mai riuscito ad imporsi con la maglia del Milan, viste anche le poche occasioni avute. Per lui infatti soltanto due presenze in rossonero, una in Europa League ed una in Coppa Italia, entrambe nel corso della stagione 2018-2019.

L’affare però non dovrebbe concludersi qua. Il Milan infatti vorrebbe chiedere allo Spezia di inserire nella trattativa due giovani profili che piacciono sia a Maldini che Massara: Jakub Kiwior, difensore polacco classe ’00, e Kelvin Amian, difensore francese classe ’98.

Nell’ultima stagione al Venezia, Caldara è stato uno dei pochi punti fermi di Zanetti. Il difensore azzurro ha collezionato 33 presenze, condite anche con un gol, contro la Roma.