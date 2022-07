Calciomercato Milan, colpo a centrocampo: “Settimana prossima dirà sì al Milan!”

Finalmente sembra che Pioli potrà accogliere il suo nuovo centrocampista. A meno di grandi colpi di scena, Renato Sanches è pronto a vestire la maglia del Milan la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’affare con il PSG sta andando per le lunghe e Renato Sanches vorrebbe delineare il proprio futuro il prima possibile. Per questo, qualora non dovesse concludersi nulla nel corso di questa settimana, Renato Sanches è pronto a dire di sì al Milan.

Renato Sanches Milan

Queste le parole di Claudio Raimondi, esperto di calciomercato: “Il giocatore è stanco di aspettare il PSG, lo scrivono i colleghi de L’Équipe. Si darà un weekend e se non arriva l’offerta giusta dei parigini, settimana prossima dirà sì al Milan“.

In quella che potrebbe essere la settimana di De Ketelaere, il Milan si prepara dunque a piazzare un altro colpo di mercato. Il lungo corteggiamento della dirigenza potrebbe finalmente dare i suoi frutti.

Anche alcuni giocatori rossoneri hanno provato a stuzzicare il calciatore sui social, in particolare Leao e Maignan, due suoi ex compagni. Il primo, circa due settimane, fa aveva commentato ad un suo post con due emoji rossonere, il secondo invece ha voluto commentare così uno dei suoi ultimi post: “Ti sta bene il rosso“.