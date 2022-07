Sei qui: Home » News » Calciomercato Milan, in Argentina non hanno dubbi su Dybala: “Arriverà a Milano”

Paulo Dybala giocherà a Milano la sua prossima stagione. Questo è ciò che rivela il media argentino Tyc Sports, che non ha dubbi sulla prossima destinazione dell’argentino.

In particolare, l’ormai ex giocatore della Juve dovrebbe vestire la maglia dell’Inter e firmare a breve il contratto con i nerazzurri.

Il Milan, dal canto suo, è sempre rimasto nei paraggi della situazione, verificando se ci fossero le possibilità di un approdo dell’argentino in terra rossonera. La squadra allenata da Pioli, almeno per ora, ha altre priorità e non dovrebbe intromettersi nell’affare che riguarda Dybala e l’Inter.

Certo, nel mercato comandano le firme sui contratti, quindi nulla è ancora deciso, ma la sensazione è quella che il fantasista della Nazionale argentina giocherà a Milano ,sì, ma nella sponda nerazzurra.

Come già detto, Dybala non è mai stato realmente tra gli obiettivi della dirigenza Maldini-Massara, freschi di rinnovo. Per quanto riguarda l’apparato offensivo, infatti, il Milan sta in questi giorni tentando l’affondo decisivo per un altro trequartista.

Il nome è quello di Zyiech: un colpo fattibile, sicuramente più di Dybala dato l’ingaggio inferiore, ma tutt’altro che semplice.

Alessio Dambra