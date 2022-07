Cannavaro, parole al miele per un rossonero: ”Ha capito la differenza tra giocare a calcio e vincere”

Fabio Cannavaro, storico capitano della nazionale italiana e pallone d’oro del 2006, intervistato per DAZN da Diletta Leotta ha rilasciato parole al miele per Sandro Tonali.

”A me piace molto, anche se non è un difensore centrale, ma mi piace molto Tonali. Ha capito la differenza tra giocare a calcio e vincere. L’ha capito subito e secondo me nei prossimi anni sentiremo molto parlare di lui.”