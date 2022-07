Colombo lascia il Milan: giocherà in Serie A

Lorenzo Colombo lascia il Milan, ancora in prestito. L’attaccante di proprietà rossonera non rientrerà a Milanello per il raduno estivo, ma ha già trovato una squadra in cui passerà la sua prossima stagione.

Questa volta, il giocatore, verrà prestato ad un club di Serie A: dopo due esperienze in Serie B, ora giocherà nel Lecce. L’accordo definitivo è stato trovato poche ore fa, come spiega Gianluca Di Marzio di Sky sul suo sito.

“Il Lecce ha piazzato il terzo colpo della sessione estiva di calciomercato. Dopo aver portato in Salento Gianluca Frabotta e Assan Ceesay, Corvino ha assicurato ai giallorossi anche il giovane attaccante scuola Milan Lorenzo Colombo“

Il club giallorosso, neopromosso in Serie A, ha trovato l’accordo con il Milan per l’ingaggio del giovane attaccante.

Milan Colombo Lecce

Colombo, reduce dall’ultima stagione in forza alla SPAL (6 gol in 34 partite), arriverà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Nella giornata di domani è previsto lo scambio di documenti tra le due società: l’affare è quindi più che mai in dirittura d’arrivo.

Alessio Dambra