Conferme dalla Germania, il Milan vuole acquistarlo: servono 20 milioni

Maldini e Massara continuano a studiare il colpo in difesa. Dopo l’addio di Romagnoli, direzione Lazio, il Milan dovrà per forza fare almeno un rinforzo in quella fascia di campo. I nomi sono diversi, ma nelle ultime ore ha preso piede la pista Evan Ndicka, difensore francese dell’Eintracht Francoforte.

Dalla Germania proprio in queste ore sono arrivate delle importanti conferme. Secondo la Bild, il Milan sarebbe realmente interessato al difensore, per cui avrebbe già avviato i contatti.

Ndicka Francoforte Milan

Il club, fresco di vittoria dell’Europa League, fa una valutazione del calciatore abbastanza elevata. Nonostante un contratto in scadenza nel 2023, difficilmente l’Eintracht scenderà sotto i 20 milioni di euro per trattare.

Il difensore, appena ventiduenne, nell’ultima stagione è riuscito a ritagliarsi un ruolo di assoluto protagonista in rosa. Ndicka ha infatti collezionato ben 43 presenze (32 in campionato, 10 in Europa League e una in Coppa Nazionale), condite anche da 4 gol e 4 assist.

L’alternativa più concreta è Tanganga, difensore in uscita dal Tottenham.