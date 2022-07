Calciomercato Milan, nuova offerta per De Ketelaere: la risposta del Bruges

Altra fumata grigia tra Milan e Club Brugge per Charles De Ketelaere. La società belga, infatti, ha rifiutato nuovamente l’offerta dei rossoneri di 30 milioni di euro più 2 di bonus.

Come riportato da calciomercato.com, infatti, il Bruges non è ancora intenzionato a muoversi dall’iniziale richiesta di 35 milioni di euro, cifra che Maldini e Massara non avrebbero intenzione di raggiungere.

De Ketelaere Milan Bruges

I rossoneri sperano di fare leva sulla volontà del giovane trequartista, che vuole solo il Milan e aspetta solo di aggregarsi alla squadra di Pioli. Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, infatti, nelle prossime ore l’agente del belga spingerà con il club per sbloccare la trattativa, spingendo proprio sulla volontà del giocatore.

Le parti continueranno dunque ad aggiornarsi nelle prossime ore, con il Milan intenzionato a chiudere la trattativa il prima possibile per regalare un importante rinforzo in trequarti a Pioli.

Se invece non dovesse arrivare la fumata bianca definitiva, la dirigenza è pronta a virare su altri obiettivi, con il nome di Ziyech sempre in pole position.