Il giornalista sicuro: “Se arriva De Ketelaere niente Ziyech!”

Dopo il rinnovo di Maldini e Massara, il calciomercato si è potuto (finalmente) accendere anche per il Milan. E negli ultimi giorni, gli occhi di tutti i rossoneri – dirigenza e tifosi – sono finiti su Charles De Ketelaere. Il giovane viene reputato un potenziale campione e, per questo motivo, M&M sono pronti a commettere qualche sgarro con il budget a disposizione, pur di assicurarsi il belga.

De Ketelaere, dunque, come piano A. E Ziyech, invece, solamente come piano B. A spegnere le speranze sul possibile doppio acquisto sono state le parole di Carlo Pellegatti. Come riportato dal giornalista, infatti, l’arrivo del talento belga escluderebbe, purtroppo, quello di Ziyech.

De Ketelaere Ziyech Milan

“Il piano B è Ziyech come numero 10. Se arriva De Ketelaere il Milan non prenderà l’algerino dal Chelsea, ho parlato e chiesto e ho capito questo” – così ha spiegato Pellegatti sul proprio canale YouTube.

Il giornalista si è poi espresso su un altro obiettivo dei rossoneri, ovvero Renato Sanches. Sul portoghese ha detto: “Per quanto riguarda Sanches, il Diavolo spera ancora. Ha un ottimo rapporto col Lille, ha offerto 10 milioni. A differenza di DK, Sanches sembrerebbe molto attratto dal Psg, ma i parigini hanno tanti calciatori in quella zona del campo. Fino ad ora non c’è stata alcuna offerta dei transalpini”.

Thomas Raiteri